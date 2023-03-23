В Житомире задержали вербовщика ППК "Вагнера", собирал данные о системе видеофиксации

СБУ задержала агента РФ, который передавал в ЧВК "Вагнера" разведанные о системе видеонаблюдения в Житомире. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, который еще в начале 1990-х ушел в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В июле прошлого года разведывательное подразделение российской военной группы "Вагнера" привлекло его к негласному сотрудничеству", - говорится в сообщении

По данным следствия, враг совершал дистанционную вербовку через запрещенную соцсеть "Вконтакте", которой активно пользовался фигурант.

"По указанию агрессора он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также "интересовался" персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе", - добавили в СБУ.

Кроме того, он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов.

"Соответствующая информация требовалась врагу для планирования и возможного совершения диверсий на территории города. Полученные сведения предатель передавал "вагнеровцам" через отработанные каналы электронной связи в виде фотографий карт с отметками", - добавили в спецслужбе.

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российского агента и задержали его накануне попытки побега за границу.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности.

На основании собранного массива доказательств следователи СБУ сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.