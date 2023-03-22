ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Распространяли фейки о войне. В Хмельницкой области разоблачили ботоферму

Новина українською →
Среда 22 марта 2023 16:25
Распространяли фейки о войне. В Хмельницкой области разоблачили ботоферму Фото: в Хмельницкой области разоблачили ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила в Хмельницкой области ботоферму, через которую распространялись фейки о войне в нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации. Также пророссийская ячейка занималась дискредитацией военно-политического руководства и подразделений Сил обороны нашего государства", - пишет пресс-служба.

"Заказчиками услуг" ботофермы являлись представители спецслужб России. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени рядовых украинцев.

Противоправную деятельность организовал житель Каменец-Подольского, бывший милиционер. Комплекс для "выращивания" ботов он разместил в собственной квартире в одном из спальных районов города. Оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов. Оплату за "аренду" аккаунтов он получал через российские электронные платежные системы.

Во время обысков было обнаружено

  • компьютерную технику с поличным;
  • сотни SIM-карт операторов мобильной связи;
  • специализированное оборудование и программное обеспечение

Фото: в Хмельницкой области разоблачили ботоферму (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в текущем году в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Хмельницкая область
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина