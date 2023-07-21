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Во Франции заявили, что Китай оказывает военную поддержку России

Новина українською →
Пятница 21 июля 2023 09:19
Во Франции заявили, что Китай оказывает военную поддержку России Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай может оказывать военную помощь России в захватнической войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

У советника президента Франции по внешней политике Эммануэля Бонна спросили, видел ли Запад доказательства того, что Китай каким-то образом вооружает Россию в войне в Украине.

"Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поставляет ли Китай оружие, Бонн сказал: "Ну... военное оборудование... как нам известно, он поставляет значительные военные мощности в Россию".

Французские официальные лица отметили CNN, что Бонн имел ввиду как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

"Больше всего нам нужно, чтобы Китай воздержался. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина - это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным соображениям, а также из соображений, которые очень оперативные. И то, что поставлено на карту для нас в Украине - это намного больше, чем, как вы знаете, суверенитет Украины. Речь идет о стабильности в мире", - сказал я.

Он подчеркнул, что Китаю не следует поставлять оружие и оказывать экономическую поддержку России.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Китай и Россия разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Отметим, что Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций.

К тому же, Китай имеет влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.

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