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СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти шоковані від втрат та дивуються опору українців

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Середа 13 квітня 2022 13:26
СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти шоковані від втрат та дивуються опору українців СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену розмову окупантів. Зокрема, російський солдат, який воює в Україні, не може оговтатись від шоку і ділиться з другом враженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За його словами, місцеві жителі не раді окупантам та намагаються їх прогнати.

"Стільки вже злягло, такі втрати. Жителі нам не раді. У селі колись стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону. Скрізь на парканах написи: "Російські окупанти, йдіть! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали", "Росія - загарбники", "Путін - ху*ло". Їдеш, у них такі поля чисті, бл*. Тепер усе засмічено, спалено, дорогам пі*да, ями, техніка, що згоріла, стоїть, тіла лежать", - сказав окупант.

Також він зізнається, що не відчуває жодної високої мети у своїх діях: "Ніхто з нас цим пишатися не буде… Я своїх боюся більше, ніж бандерівців".

Раніше ми повідомляли, що СБУ запобігла створенню "народних республік" у західних областях України.

Також ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який зробив в Україні серйозну кар’єру.

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