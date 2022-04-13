ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты шокированы от потерь и удивляются сопротивлению украинцев

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 13:26
СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты шокированы от потерь и удивляются сопротивлению украинцев СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала новый перехваченный разговор оккупантов. В частности, российский солдат, который воюет в Украине, не может оправиться от шока и делится с другом впечатлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По его словам, местные жители не рады оккупантам и пытаются их прогнать.

"Столько уже слегло, такие потери. Жители нам не рады. В селе когда-то стояли - женщина вышла и просто начала обстреливать колонну. Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, идите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия - захватчики", "Путин - ху*ло". Едешь, у них такие поля чистые, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, техника, которая сгорела, стоит, тела лежат", - сказал оккупант.

Также он признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих действиях: "Никто из нас этим гордиться не будет... Я своих боюсь больше, чем бандеровцев".

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины.

Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру