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СБУ запобігла створенню "народних республік" у західних областях України

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Київ, Вівторок 12 квітня 2022 13:32
СБУ запобігла створенню "народних республік" у західних областях України Фото: СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" у західних областях України (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) запобігла створенню Росією так званих "народних республік" у західних областях України. Один з учасників групи розкрив подробиці спроби повалення влади в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначили в спецслужбі, один з учасників групи пішов на співпрацю зі слідством. Чоловік розповів, що підготовка до створення на Західній Україні "народних республік" почалася влітку 2021 року.

За його словами, на нього вийшов Колишній співробітник російської розвідки і запропонував взяти участь у створенні нової влади в Україні. Представник ворожої спецслужби заявив, що якщо не вийде взяти владу у свої руки мирним шляхом, то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади планувалося завербувати 500 бойовиків. Перевага віддавалася ветеранам АТО. Російська розвідка обіцяла забезпечити їх зброєю.

Спроби створення "народних республік" повинні були збігтися з початком війни Росії проти України. Однак СБУ вдалося запобігти повалення чинної влади в західних регіонах. Організатор групи та головні учасники були затримані на початку березня в Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Один з учасників групи визнав свою провину і дав свідчення проти організатора. Матеріали по підозрюваному направлені до суду.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що створити в країні нові "народні республіки" вже не вийде - окупантів не підтримує переважна частина населення.

Детальніше про спроби окупантів створити "народні республіки" читайте в матеріалі "Пропаганда, псевдореферендуми і фейкові "мери": що окупанти роблять в захоплених містах України".

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