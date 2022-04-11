СБУ затримала агента РФ, який зробив в Україні серйозну кар’єру: зливав інформацію державного рівня

Контррозвідка СБУ затримала агента РФ, який зробив в Україні серйозну кар’єру. Зокрема, він працював у адміністрації колишнього президента та інших державних структурах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зрадник зізнався, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Був завербований ворожими спецслужбами після того, як утік з Донеччини до Білгорода.

Повідомляється, шо російські куратори обрали йому псевдонім "Регін" і поставили завдання - здобути секретну інформацію державного рівня.

Також для цього вони навіть допомагали йому робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, цей агент працював у суді, згодом в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську.

Зазначається, що російські спецслужби оплачували йому навчання і поїздки за кордон.

Окрім таємної інформації, зрадник збирав компрометуючі дані про посадовців різного рівня та їхніх родичів. Це мало стати важелями для їх подальшого вербування російськими спецслужбами.

Однак, з початком широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання: збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки.

"У ході розробленої спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили місце його перебування та схопили зрадника на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Під час допиту зрадник розповів про те, які вказівки він отримував від ворога, надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні.

Агенту загрожує довічне позбавлення волі.