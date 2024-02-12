СБУ объявила подозрение соратнику Аксенова за производство дронов для оккупантов

О ком идет речь

Житель Крыма Роман Хитущенко одним из первых поддержал захват украинского полуострова.

За такую "лояльность" российские захватчики включили его в состав местной оккупационной администрации РФ, где сначала назначили "заместителем министра экономического развития", а в ноябре 2023 года - "первым заместителем".

С тех пор фигурант занимается вопросами "переформатирования" экономики полуострова под нужды военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.

Производство дронов

В июне 2023 года Хитущенко вошел в состав "рабочей группы", которая создала во временно оккупированном Севастополе технологическую базу по производству беспилотников.

Фото: Коллаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Прежде всего речь идет о серийном проектировании и изготовлении ударных и разведывательных дронов. В случае успешного испытания боевых дронов, они отправляются на передовые позиции оккупационных группировок на южном фронте.

За бесперебойность этого производства коллаборационист лично докладывает местному гауляйтеру Аксенову и "отчитывается" в Москву. Кроме того, он является частым гостем в эфирах российских телеканалов, где активно поддерживает кремлевский режим.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Хитущенко о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - пишет СБУ.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ "охотится" на соратников Аксенова

Прошлым летом Служба безопасности задокументировала преступную деятельность семерых чиновников-коллаборантов, работающих на Аксенова.

А в январе соратнице гауляйтера оккупированного Крыма Ани Григорян украинские спецслужбы объявили о подозрении. Она причастна к подготовке детей к войне против Украины.