СБУ оголосила підозру соратнику Аксьонова за виробництво дронів для окупантів

Про кого йдеться

Мешканець Криму Роман Хитущенко одним із перших підтримав захоплення українського півострова.

За таку "лояльність" російські загарбники включили його до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, де спершу призначили "заступником міністра економічного розвитку", а в листопаді 2023 року - "першим заступником".

Відтоді фігурант займається питаннями "переформатування" економіки півострова під потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.

Виробництво дронів

У червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу "робочої групи", яка створила в тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників.

Фото: Колаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Насамперед йдеться про серійне проектування та виготовлення ударних і розвідувальних дронів. У разі успішного випробування бойових дронів, їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті.

За безперебійність цього виробництва колабораціоніст особисто доповідає місцевому гауляйтеру Аксьонову і "звітує" в Москву. Крім того, він є частим гостем в ефірах російських телеканалів, де активно підтримує кремлівський режим.

Що йому загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Хитущенку про підозру за фактом колабораційної діяльності.

"Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пише СБУ.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ "полює" на соратників Аксьонова

Минулого літа Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність сімох чиновників-колаборантів, які працюють на Аксьонова.

А в січні соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян українські спецслужби оголосили про підозру. Вона причетна до підготовки дітей до війни проти України.