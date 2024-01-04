СБУ объявила подозрение соратнице гауляйтера Аксенова. Она готовит детей к войне с Украиной
Соратнице гауляйтера оккупированного Крыма Ани Григорян украинские спецслужбы объявили о подозрении. Она причастна к подготовке детей к войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборационистку Ани Григорян - "заместителя" главы оккупационного "комитета молодежной политики Крыма".
На эту "должность" ее назначили при личной протекции гауляйтера Сергея Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения.
Находясь в рядах захватнического "правительства", Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища. С такими "тезисами" она выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью этого года.
Григорян настраивает детей в Крыму против Украины
Фигурантка возглавляет так называемый "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", который создан оккупантами на территории полуострова.
Там российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов тактике ведения боя и проводят с детьми огневую подготовку с применением различных образцов стрелкового вооружения.
Фото: Ани Григорян (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Кроме военного "курса" учеников "обрабатывают" идеологически, чтобы сформировать у них враждебное отношение к нашему государству и подготовить к участию в боевых действиях против Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Чтобы принудительно привлечь детей к "Авангарду", коллаборантка дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями.
Ей грозит до 10 лет тюрьмы
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Григорян о подозрении по факту коллаборационной деятельности.
Поскольку фигурантка находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против нашего государства. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине
Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
Также бывшему депутату Государственной думы РФ Магомеду Гаджиеву сообщили о подозрении. В 2014 году он поддержал решение об оккупации Крыма.
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