СБУ сообщила о подозрении семи приспешникам Аксенова

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как выяснили следователи, одним из подозреваемых является глава созданной агрессором "администрации Черноморского района Крыма" Наталья Писарева. На эту должность ее лично согласовал местный гауляйтер Аксенов.

Ранее Писарева занимала должность так называемого "первого замминистра культуры" на временно захваченном полуострове. С начала полномасштабного вторжения она координировала враждебную информкампанию по поддержке вооруженной агрессии РФ.

"Тогда фигурантка публично призвала украинских защитников сдаваться в плен, а также агитировала жителей Крыма вступать в российские войска для войны против Украины. За это оккупационный "военный комиссариат Крыма" наградил ее грамотой", - пишет СБУ.

Кроме того, до захвата украинского полуострова Писарева руководила региональным проектным офисом аппарата Совета министров автономной республики. Во время захвата Крыма она поддержала агрессора и вошла в так называемый "кадровый резерв" оккупационной администрации.

Также подозрение было объявлено еще одному бывшему чиновнику Управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области. Она добровольно согласилась на "предложение" агрессора возглавить так называемое "казначейство ЛНР".

Во время своей деятельности она привлекла в "штат" псевдоучреждения еще пятерых сообщников. Все они – ее бывшие подчиненные из Старобельского, Новоайдарского, Меловского, Новопсковского и Марковского районов.

Все коллаборанты стали руководителями соответствующих районных "управлений казначейской службы ЛНО". Они участвовали в финансовом обеспечении русских оккупационных группировок, задействованных на восточном фронте.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Кроме того, шестерым представителям "казначейства ЛНР" дополнительно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору", – сообщили в СБУ.

Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Освобождение Крыма

В последнее время в Крыму все больше сообщают о взрывах. 24 мая на полуострове сообщали об очередном "хлопке" , а над Крымским мостом развевался густой дым .

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина может вернуть Крым под свой контроль в течение 5-7 месяцев. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что освобождение полуострова будет зависеть от поведения самой России.

Между тем, в разведке считают, что Крымский мост может сыграть свою роль в этом событии, ведь россияне могут использовать для ухода во время деоккупации полуострова.