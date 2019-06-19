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СБУ оголосить підозри фігурантам справи MH17 після брифінгу JIT

Новини » Політика    19.06.2019 - 12:37
СБУ оголосить підозри фігурантам справи MH17 після брифінгу JIT
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/osce_smmu)

У СБУ нагадали, сьогодні о 14:00 у Нідерландах відбудеться брифінг Спільної слідчої групи

Служба безпеки України (СБУ) оголосить підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи рейсу МН17 після того, як їхні імена назве Спільна слідча група. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ нагадали, сьогодні о 14:00 у Нідерландах відбудеться брифінг Спільної слідчої групи щодо результатів розслідування збиття рейсу MH-17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії". Там назвуть імена підозрюваних у збитті лайнера. Також очікується презентація міжнародної групи дослідників Bellingkat.

Раніше Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

Зазначимо, Нідерланди можуть подати позов проти РФ в міжнародний суд через катастрофи MH17 після того, як Москва відмовилася вести переговори щодо компенсації родичам жертв.

РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

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Новини України Служба безпеки УкраїниМН17
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