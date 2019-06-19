Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Bellingcat ідентифікував 12 причетних до збиття літака

Bellingcat ідентифікував причетних до катастрофи MH17. Про це йдеться у звіті Bellingcat.

В числі причетних до катастрофи журналісти називають Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"), який у 2014 році був одним з ключових ватажків бойовиків на Донбасі. Передбачається, що Гіркін знав про перекидання "Бука" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.

Також вказується причетність російського генерала Сергія Дубинського ("Хмурий"), який просив доставити "Бук" для протидії українській авіації. Передбачається, що він координував пересування ракетного комплексу 17 червня в день катастрофи MH17, а також брав участь у зворотньому перекиданні його на територію Росії. Крім того, саме Дубинський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковий точці в районі Сніжного. Передбачається, що "Хмурий" зіграв ключову роль у рішенні збити літак, прийнявши його за військове судно.

Також в числі причетних:

Олег Юлдашевич Пулатов, позивні "Гюрза" і "Халіф" - колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.

колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного. Леонід Володимирович Харченко, позивний "Кріт" - командир розвідувального батальйону Крота" у 2-му відділі ГРУ ДНР". Він причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Снігового. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

командир розвідувального батальйону Крота" у 2-му відділі ГРУ ДНР". Він причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Снігового. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію. Едуард Машутович Гілазов, позивний "Рязань" - командир сепаратистів, який після збиття привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Леоніда Харченка в Сніжному.

командир сепаратистів, який після збиття привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Леоніда Харченка в Сніжному. Олег Анатолійович Шарпов, позивний "Змій" - ідентифікований як сепаратист на ім'я Олег в перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченко від 13:09 17 липня 2014 р. В цій розмові Шарпов запитує Харченко, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17.

ідентифікований як сепаратист на ім'я Олег в перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченко від 13:09 17 липня 2014 р. В цій розмові Шарпов запитує Харченко, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17. Ігор Миколайович Безлер, позивний "Біс" посприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

посприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака. Сергій Сергійович Поваляєв, позивний "Боцман".

Валерій Олександрович Стельмах, позивні "Найманець" і "Батья" ідентифікований як особа з позивним "Найманець", який повідомив про MH17 як військовий літак Безлеру за кілька хвилин до збиття.

ідентифікований як особа з позивним "Найманець", який повідомив про MH17 як військовий літак Безлеру за кілька хвилин до збиття. Ігор Іванович Українець, позивний "Мінер" ідентифікований як командир групи Мінера", яку згадує Безлер в одному з перехоплених переговорів у зв'язку з збиттям MH17.

ідентифікований як командир групи Мінера", яку згадує Безлер в одному з перехоплених переговорів у зв'язку з збиттям MH17. Олександр Сергійович Ходаковський, позивний "Скіф" напевно допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", що прибула в Донецьк, оскільки, судячи з прослуховувань, його заступник Олександр Семенов допомагав координувати транспортування "Бука" по Донецьку.

напевно допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", що прибула в Донецьк, оскільки, судячи з прослуховувань, його заступник Олександр Семенов допомагав координувати транспортування "Бука" по Донецьку. Олександр Олександрович Семенов, прізвисько "(Сан) Санич" - допомагав забезпечити транспортування "Бука" в Донецьку .

Раніше Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль раніше повідомляла, що після того, як імена підозрюваних у катастрофі лайнера рейсу МН17 будуть оприлюднені Спільною слідчою групою, Україна висуне звинувачення.

РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.