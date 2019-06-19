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СБУ объявит подозрения фигурантам дела MH17 после брифинга JIT

Новости » Политика    19.06.2019 - 12:37
СБУ объявит подозрения фигурантам дела MH17 после брифинга JIT
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/osce_smmu)

В СБУ напомнили, сегодня в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы

Служба безопасности Украины (СБУ) объявит подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе рейса МН17 после того, как их имена назовет Совместная следственная группа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ напомнили, сегодня в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования сбития рейса MH-17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии". Там назовут имена подозреваемых в сбитии лайнера. Также ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat.

Ранее Совместная следственная группа под руководством Голландии (JIT) заявила, что для сбивания MH17 была использована ракета ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.

Отметим, что Нидерланды могут подать иск против РФ в международный суд из-за катастрофы MH17 после того, как Москва отказалась вести переговоры относительно компенсации родственникам жертв.

РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

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