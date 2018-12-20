Нідерланди можуть подати позов проти РФ до міжнародного суду через катастрофу MH17, - NYT

Фото: Стеф Блок (flickr.com g20argentina)

Росія відмовилась вести переговори щодо компенсації жертвам катастрофи "Боїнга"

Нідерланди можуть подати позов проти Росії до міжнародного суду ООН через катастрофу MH17. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times з посиланням на лист глави МЗС Нідерландів Стефа Блока.

Блок розповів, що Росія відмовилась вести переговори щодо компенсації жертвам катастрофи "Боїнга". Росія заперечує будь-яку причетність до катастрофи. У зв'язку з цим, Нідерланди розглядають можливість подати позов до міжнародного суду.

Як зазначається, розгляд справи у Міжнародному кримінальному суді може тривати роки, якщо не десятиліття.

Нагадаємо, до австралійського парламенту внесли законопроект про запровадження нових санкцій щодо іноземних посадовців, причетних до міжнародних злочинів, як-от катастрофа рейсу МН17. Автор законопроекту Майкл Данбі пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку.

Відзначимо, родичі 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на Донбасі, позиваються до Європейського суду з прав людини позов проти Росії.

Як писало РБК-Україна, в липні цього року Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17 на Донбасі.