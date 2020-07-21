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На об'єктах "Укрзалізниці" податківці та СБУ проводять обшуки

Україна, Вівторок 21 липня 2020 13:38
На об'єктах "Укрзалізниці" податківці та СБУ проводять обшуки
Фото: офіс УЗ (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Розслідується зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків

У вівторок, 21 липня, Служба безпеки України та Державна фіскальна служба проводять обшуки на об'єктах АТ "Укрзалізниця". Розслідується зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця сприяє Службі безпеки України та Державної фіскальної служби України у проведенні слідчих дій. Сьогодні правоохоронці проводять ряд обшуків на об'єктах Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, проводиться досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків стосовно співробітників приватних компаній і "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше экс-голові "Укравтодору" Новаку висунули звинувачення в Польщі у справі про корупцію.

Також РБК-Україна писало, що у Києві пройшли масові обшуки через схеми на будівництві Подільського мосту.

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