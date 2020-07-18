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В Києві пройшли масові обшуки через схеми на будівництві Подільського мосту

Київ, Субота 18 липня 2020 15:34
В Києві пройшли масові обшуки через схеми на будівництві Подільського мосту
Фото: Подільський міст у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Збитки від схем на будівництві мосту оцінюються у понад 80 млн гривень

У Києві провели масові обшуки у справі про розкрадання на будівництві Подільського мосту. Сума завданого збитку може перевищувати 80 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Повідомляється, що в рамках розслідування провели 17 обшуків у ймовірного організатора і виконавців схеми. При цьому в поліції не розкривають імен фігурантів.

За даними слідства, до схеми причетні посадові особи розпорядника бюджетних коштів, генеральний підрядник і ще дві компанії, які завищили обсяги та вартість робіт при будівництві Подільського мосту. Протягом 2019-2020 років фігуранти уклали угоди з 6 фірмами на суму понад 4 млрд гривень, кошти перерахували, але роботи не виконали. Крім того, частину грошей вивели в тінь.

За попередніми даними, сума завданих збитків може перевищувати 80 млн гривень. Поліція встановлює коло осіб, причетних до злочину.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії інформації, яка може підтверджувати причетність фігурантів до вчинення злочину. Речові докази будуть спрямовані на проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

Фігурантам інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сталися сутички з поліцією через будівництво Подільського мосту; протестувальники виступали проти з'їзду на головну вулицю Русанівських садів.

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