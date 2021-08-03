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СБУ нейтралізувала "силовий осередок" Киви, а в Києві зник лідер "Білоруського дому в Україні": новини за 2 серпня

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Вівторок 03 серпня 2021 08:30
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" Киви, а в Києві зник лідер "Білоруського дому в Україні": новини за 2 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України нейтралізувала "силовий блок" організації Іллі Киви, в Києві зник лідер "Білоруського будинку в Україні", Україна в понеділок залишилася без медалей Олімпіади. Детальніше про те, що сталося в понеделінік, 2 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Зброя і наркотики. СБУ блокувала угруповання "патріотів" Киви

Служба безпеки України повідомила, що нейтралізувала "силовий осередок" проросійського громадського об’єднання, яке контролював народний депутат України. Лідеру угрупування оголосили підозру. "Під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську блоковано діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті", - йдеться у повідомленні.

Ці особи, за даними СБУ, діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України. Інформоване джерело РБК-Україна повідомило, що мова йде про нардепа Іллю Киву.

У Києві зник лідер "Білоруського дому в Україні"

У понеділок, 2 серпня, в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов. Він вранці вийшов на пробіжку і не повернувся. Про це повідомили в пресс-службі організації.

"Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", проте зараз зв'язатися з ним неможливо", - йдеться в повідомленні.Представники організації прочесали масив, де він зазвичай бігав, але не виявили його слідів. Зараз вони своїми силами продовжують пошуки. До пошуку залучили кінолога.

У США представили докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю, - Hill

У Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування, присвячену походженню коронавірусу. На думку слідчих, SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханьского інституту вірусології.

Текст опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він вимагає, щоб Конгрес наклав санкції на вчених з уханьської лабораторії, а також на представників Комуністичної партії Китаю. У причетності до події звинувачують і зоолога Пітера Дасзака, який представляв США у складі міжнародної групи експертів. Республіканці вважають, що він повинен постати перед судом.

Втрачені можливості. Україна сьогодні залишилася без медалей ОІ, маючи шанс взяти дві

В поденілок, 2 серпня, на Олімпіаді були розіграні 22 комплекти медалей. Україна була досить близька для завоювання двох нагород, але залишилася без медалей.

Детальніше про виступи українців - в матеріалі РБК-Україна.

Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"

Статистика захворюваності "ковідом" поки не дає приводів для занепокоєння. Але, дивлячись на непросту ситуацію в Європі через штаму "Дельта", медики і чиновники побоюються, що зі схожим сценарієм може зіткнутися і Україна. Що буде з епідемією в країні і як влада намагається стримати зростання захворюваності – в матеріалі РБК-Україна.

В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Синоптики України оголосили на завтра штормове попередження. 3 серпня грози і дощі будуть у південних, східних, більшості центральних областей. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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