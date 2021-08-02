Зброя і наркотики. СБУ блокувала угруповання "патріотів" Киви

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

У СБУ повідомили про розхитування суспільно-політичної ситуації у східних регіонах України.

"Під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську блоковано діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті", - йдеться у повідомленні.

Ці особи, за даними СБУ, діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України. Інформоване джерело РБК-Україна повідомило, що мова йде про нардепа Іллю Киву.

Співрозмовник видання зазначив, що це організація "Патріоти - За життя", яку контролює Кива, під її прикриттям ніби-то працювали злочинці.

Фото: обшуки в офісах (ssu.gov.ua)

У прес-службі СБУ зазначили, у березні 2021 року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки.

У ході процесуальних дій за місцями проживання зловмисників та офісному приміщенні громадського об’єднання правоохоронці виявили:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.