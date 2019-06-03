В СБУ назвали завдання від Зеленського і запросили журналістів до співпраці

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов назвав завдання СБУ від президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також він запросив журналістів до співпраці.

"Запрошую журналістів-викривачів до співпраці з СБУ… Зеленський поставив задачу здолати корупцію...Більше не буде кришувальників. Наша головна задача вивести - тіньовий бізнес з тіні. Не будемо оглядатися на прізвища", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення глави Служби безпеки України Василя Грицака.

Додамо, президент затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. До нього увійшли перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, а також начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.