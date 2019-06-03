В СБУ назвали задачи от Зеленского и пригласили журналистов к сотрудничеству

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал задачи СБУ от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также он пригласил журналистов к сотрудничеству.

"Приглашаю журналистов-расследователей к сотрудничеству с СБУ... Зеленский поставил задачу победить коррупцию...Больше не будет крышевальщиков. Наша главная задача - вывести теневой бизнес из тени. Не будем оглядываться на фамилии", - заявил он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

РБК-Украина писало, что Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Добавим, президент утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.