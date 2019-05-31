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Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Цигикала

Новини » Політика    31.05.2019 - 16:28
Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Цигикала
Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

Також Зеленський звільнив Цигикала з військової служби в запас

Президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України. Відповідний указ №345/2019 опублікований на сайті президента.

Також Зеленський своїм указом №346 / 2019 звільнив генерала армії України Петра Цигикала з військової служби в запас із правом носіння військової форми одягу.

З вересеня 2014 по листопад 2014 Цигикал обіймав посаду заступника начальника регіонального управління з оперативно-розшукової роботи Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України; з листопада по липень 2014 2017 був директором Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. У липні 2017 Петро Порошенко призначив його головою Державної прикордонної служби України.

 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Як відомо, під час інавгурації 20 травня Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

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Новини України Володимир ЗеленськийГосударственная пограничная служба
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