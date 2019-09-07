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СБУ назвала місце прибуття полонених українців

Новини » Політика    07.09.2019 - 12:19
СБУ назвала місце прибуття полонених українців
Ілюстративне фото (kbp.kiev.ua)

Звільнених у рамках обміну полоненими українців доставлять в "Бориспіль"

Українці, яких в рамках обміну полоненими передає російська сторона, прибудуть до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, звільнені українці прибудуть до терміналу Б.

"Зал термінал Б... Там буде офіційна церемонія зустрічі", - зазначила Гітлянська.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед обміном полоненими з Україною.

Перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначила, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряків та 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент Путін. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Служби безпеки України Іван Баканов прибули до аеропорту "Бориспіль" для зустрічі українських політв'язнів, які беруть участь в обміні.

Додамо також, 24 українські військовополонені моряки були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.

Списки на обмін полонених можуть коректувати
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