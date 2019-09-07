Путін помилував 11 засуджених українців

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін помилував 11 політв'язнів

Президент Російської Федерації Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед обміном полонених з Україною. Про це повідомила віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила Карпачова, в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряків та 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент Путін. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України та Росії.

"В результаті цього діалогу ми маємо помилування. Український президент (Володимир - ред.) Зеленський помилував 16 осіб, з них - три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб", - заявила вона.

Також Карпачова додала, що в рамках обміну полоненими був звільнений і український режисер Олег Сенцов, який був незаконно засуджений в Росії.

"Таким чином, 24 українських військових моряків повертаються додому плюс 11 помилуваних. Серед них летить наш громадянин - режисер Олег Сенцов", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше адвокат Валентин Рибін повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про помилування не менше 12 росіян. Він зазначав, що це є підготовкою до початку процедури обміну.