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Українських моряків звільнили під особисту поруку Денісової, - адвокат

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 11:49
Українських моряків звільнили під особисту поруку Денісової, - адвокат
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Українські моряки повинні будуть брати участь в слідчих діях РФ

Українські військовополонені моряки були звільнені під особисту поруку української омбудсмена Людмили Денісової. Про це повідомив адвокат полонених Микола Полозов в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами адвоката, уповноважена Верховної ради з прав людини Денісова особисто поручилася за те, що моряки після звільнення будуть брати участь у слідчих діях, які проводитимуть російські слідчі.

"Я не знаю процедуру обміну інших ув'язнених, а що стосується моряків, то всі 24 звільнені під особисту поруку Денісової. Вона поручилася в тому, що в подальшому моряки братимуть участь в слідчих діях російських слідчих органів. Як саме будуть ці дії відбуватися, я поки сказати не можу", - заявив Полозов.

Крім того, в коментарі РБК-Україна Полозов додав, що зараз "відлік пішов на лічені хвилини".

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