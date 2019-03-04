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СБУ: знайдене в Києві "прослуховування" не має відношення до Зеленського

Новини » Вибори 2019    04.03.2019 - 19:35
СБУ: знайдене в Києві "прослуховування" не має відношення до Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (ze2019 com)

СБУ здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26

У Службі безпеки України (СБУ) заявляють, що оперативно-технічні заходи, що проводяться біля офісу кандидата у президенти Володимира Зеленського, ніяк не пов'язані з кандидатами в президенти України або їх оточенням. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У прес-службі повідомляють, що СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26. 

"Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у Президенти України або їх оточенням. За вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають відношення кандидати. Усі дії відбуваються на підставі ухвали суду стосовно особи, яка жодним чином не пов’язана з виборчою кампанією", - йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ: знайдене в Києві &quot;прослуховування&quot; не має відношення до ЗеленськогоРаніше повідомлялось, що поліція Києва перевіряла інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата у президенти Володимира Зеленського. 

До цього поліція за заявою Володимира Зеленського внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК України "Порушення недоторканості приватного життя". Всього з початку виборчого процесу під час виборів-2019 поліцейські відкрили 117 кримінальних проваджень, а також оголосили про підозру 19 особам

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