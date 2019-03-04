Поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 117 кримінальних справ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція оголосила про підозру 19 особам

Всього з початку виборчого процесу під час виборів-2019 поліцейські відкрили 117 кримінальних проваджень, а також оголосили про підозру 19 особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що 53 справи пов'язані з порушенням виборчого законодавства і 64 - з проведенням передвиборчої кампанії.

Всього з початку передвиборчої кампанії поліцейські зареєстрували 2347 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Більшість з них у Києві (280), Дніпропетровській області (234) та Донецькій (147). Найбільшу кількість заяв стосувалися незаконної агітації (1420), підкупу виборців (257), хуліганства (81) та пошкодження майна (54).

Також правоохоронці склали 477 адміністративних протоколів за фактами порушень у виборчій сфері. З них переважна більшість (369) за ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Купап.

Нагадаємо, 2 березня правоохоронці приступили до перевірки виборчих дільниць по всій Україні. Інспектори ДСНС почали перевірку стану приміщень та будівель, які будуть використовуватися в якості виборчих дільниць.