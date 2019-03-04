Поліція виявила невідоме технічне обладнання біля офісу Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (ze2019 com)

На місці працювали вибухотехніки

Поліція Києва перевіряє інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата у президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській.

Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили ці предмети, небезпеки для життя людей вони не становлять. Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події та вилучає обладнання. Інформація про знахідку передана в органи прокуратури та Службу безпеки України.

За словами глави МВС Арсена Авакова, біля офісу Зеленського були встановлені елементи апаратури прослуховування.

У поліції додали, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше Національна поліція України за заявою Володимира Зеленського внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК України "Порушення недоторканості приватного життя".

РБК-Україна писало, що всього з початку виборчого процесу під час виборів-2019 поліцейські відкрили 117 кримінальних проваджень, а також оголосили про підозру 19 особам.