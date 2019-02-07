Поліція розпочала розслідування за заявою кандидата в президенти про стеження

Ілюстративне фото (patrol.police.gov.ua)

За кандидатом стежили в Одесі на фестивалі "Ліга сміху"

Національна поліція України за заявою одного з кандидатів у президенти України внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК України "Порушення недоторканості приватного життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, 7 лютого 2018 року один із кандидатів у президенти України звернувся до органів НПУ із заявою про зафіксовані факти стеження за ним та його співробітниками невідомими особами на дванадцятьох автомобілях у м. Одеса на фестивалі "Ліга сміху" з 30 січня по 4 лютого 2019 року.

Також кандидат повідомив про фіксацію фактів стеження за ним і після цього періоду по прибутті у м. Київ.

"На підставі ст. 214 КПК України Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за цим фактом і розпочала досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві 5 лютого відбулося два концерти гумористичного шоу "Ліга сміху", один із яких був безкоштовним. Перед початком заходу демонструвалися відеоролики про вибори та звернення кандидата у президенти Володимира Зеленського, яке містить ознаки передвиборної агітації.

За даними мережі, на вході до зали контролери сканували штрих-код запрошення, а безпосередньо у приміщенні зали жінка роздавала рекламні флаєри "Ліги сміху". На зворотній стороні флаєру розміщувалась інформація про конкурс. За його умовами треба зробити фото на концерті і опублікувати з хештегом "юморквартал" в Instagram. Переможцю обіцяли два квитки на концерт-зйомку "Ліги сміху" у Києві.

Раніше повідомлялось, що Зеленський задекларував мільйонні доходи і декілька квартир.