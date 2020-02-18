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Президент Естонії закликала світову спільноту відреагувати на атаку бойовиків на Донбасі

Новини » Політика     18.02.2020 - 16:04
Президент Естонії закликала світову спільноту відреагувати на атаку бойовиків на Донбасі
Фото: Керсті Кальюлайд (РБК-Україна)

Керсті Кальюлайд заявила, що наступ бойовиків порушує мінські угоди

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала світову спільноту відреагувати на сьогоднішню атаку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter естонського президента.

За її словами, сьогоднішній наступ бойовиків порушує мінські угоди і має бути засуджений міжнародною спільнотою.

"Україна веде гарячу війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Нам потрібно об'єднатися з Україною", - написала Кальюлайд.

Президент Естонії закликала світову спільноту відреагувати на атаку бойовиків на Донбасі

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У штабі ООС повідомили, що під вогневим прикриттям російські бойовики перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прориву через лінію розмежування.

Зазначимо, що вчора українська розвідка повідомляла, що Росія зняла обмеження для бойовиків на режим припинення вогню. Зокрема, передовим формуванням так званих "ДНР" і "ЛНР" на лінії зіткнення дозволили вести обстріл українських позицій.

Також РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України.

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