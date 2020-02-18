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Росія втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України, - розвідка

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:46
Росія втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України, - розвідка
Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)

Росія через два роки буде готова до повноцінного наступу в Україні

Російська Федерація втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

Повідомляється, що за розрахунками Головного управління розвідки, у 2022-2023 роках ударні угруповання РФ вже будуть здатні проводити повноцінний стратегічний наступ в Україні без додаткової мобілізації.

За словами Скібіцького, Росія основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення наступального озброєння і переоснащує ядерну зброю. Зокрема, триває розвиток нової ракетної системи "Сармат", дальність ураження якої досягає 12 000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія зняла обмеження для бойовиків на режим припинення вогню. Зокрема, формуванням так званих "ДНР" і "ЛНР" на лінії зіткнення дозволили вести обстріл українських позицій.

Відзначимо, сьогодні українські військові зірвали наступ бойовиків. В результаті боїв загинув один боєць, ще четверо отримали поранення і контузії.

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