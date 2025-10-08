СБУ и полиция пришли с обысками в Почаевскую лавру: что известно

Украинские правоохранители проводят обыски в Почаевской лавре. Дело может касаться "Всехсвятской церкви".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и местное издание "20 хвилин".

Собеседники РБК-Украина подтвердили, что обыски проводят сотрудники СБУ и Нацполиции. В то же время "20 хвилин" пишет, что обыски происходят на территории "Всехсвятской церкви", которая находится на кладбище. По информации издания, полиция и СБУ якобы ищут документы о незаконном присвоении УПЦ МП здания храма, которое является памяткой архитектуры. Речь, вероятно, о том, что в 2018 году священнослужители могли незаконно оформить право собственности и таким образом завладеть имуществом архитектурной памятки мошенническим способом.