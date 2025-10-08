СБУ и полиция пришли с обысками в Почаевскую лавру: что известно
Украинские правоохранители проводят обыски в Почаевской лавре. Дело может касаться "Всехсвятской церкви".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и местное издание "20 хвилин".
Собеседники РБК-Украина подтвердили, что обыски проводят сотрудники СБУ и Нацполиции.
В то же время "20 хвилин" пишет, что обыски происходят на территории "Всехсвятской церкви", которая находится на кладбище.
По информации издания, полиция и СБУ якобы ищут документы о незаконном присвоении УПЦ МП здания храма, которое является памяткой архитектуры. Речь, вероятно, о том, что в 2018 году священнослужители могли незаконно оформить право собственности и таким образом завладеть имуществом архитектурной памятки мошенническим способом.
"Всехсвятская церковь"
Церковь всех святых, также известная как Всехсвятская капелла, выполнена в стиле позднего барокко и является памятником архитектуры национального значения.
Благодаря заботе фундатора Николая Потоцкого в 1773 году римский папа Климент XIV короновал Почаевскую икону Божией Матери, включив ее в число чудотворных святынь. Торжества прошли недалеко от Почаевского монастыря, а в период с 1773 по 1775 годы в честь этого события была построена капелла в стиле позднего барокко.
Храм выполнен в форме ротонды с прямоугольным притвором, он однокупольный и украшен лепниной.
Рядом с церковью находится действующее историческое монастырское кладбище конца XVIII-XX веков.
Напомним, еще в 2023 году начался процесс возвращения Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП завершился.