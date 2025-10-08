ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СБУ и полиция пришли с обысками в Почаевскую лавру: что известно

Тернопольская область, Среда 08 октября 2025 19:03
UA EN RU
СБУ и полиция пришли с обысками в Почаевскую лавру: что известно Фото: в Почаевской лавре проходят обыски (krem-reserve.te.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители проводят обыски в Почаевской лавре. Дело может касаться "Всехсвятской церкви".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и местное издание "20 хвилин".

Собеседники РБК-Украина подтвердили, что обыски проводят сотрудники СБУ и Нацполиции.

В то же время "20 хвилин" пишет, что обыски происходят на территории "Всехсвятской церкви", которая находится на кладбище.

По информации издания, полиция и СБУ якобы ищут документы о незаконном присвоении УПЦ МП здания храма, которое является памяткой архитектуры. Речь, вероятно, о том, что в 2018 году священнослужители могли незаконно оформить право собственности и таким образом завладеть имуществом архитектурной памятки мошенническим способом.

"Всехсвятская церковь"

Церковь всех святых, также известная как Всехсвятская капелла, выполнена в стиле позднего барокко и является памятником архитектуры национального значения.

Благодаря заботе фундатора Николая Потоцкого в 1773 году римский папа Климент XIV короновал Почаевскую икону Божией Матери, включив ее в число чудотворных святынь. Торжества прошли недалеко от Почаевского монастыря, а в период с 1773 по 1775 годы в честь этого события была построена капелла в стиле позднего барокко.

Храм выполнен в форме ротонды с прямоугольным притвором, он однокупольный и украшен лепниной.

Рядом с церковью находится действующее историческое монастырское кладбище конца XVIII-XX веков.

Напомним, еще в 2023 году начался процесс возвращения Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП завершился.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Национальная полиция Почаївська лавра
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы