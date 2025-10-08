СБУ і поліція прийшли з обшуками в Почаївську лавру: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та місцеве видання " 20 хвилин ".

За інформацією видання, поліція і СБУ нібито шукають документи про незаконне привласнення УПЦ МП будівлі храму, яка є пам'яткою архітектури. Ідеться, імовірно, про те, що у 2018 році священнослужителі могли незаконно оформити право власності і таким чином заволодіти майном архітектурної пам'ятки у шахрайський спосіб.

Водночас "20 хвилин" пише, що обшуки відбуваються на території "Всіхсвятської церкви", яка розташована на кладовищі.

"Всіхсвятська церква"

Церква всіх святих, також відома як Всіхсвятська капела, виконана в стилі пізнього бароко і є пам'яткою архітектури національного значення.

Завдяки турботі фундатора Миколи Потоцького 1773 року римський папа Климент XIV коронував Почаївську ікону Божої Матері, включивши її до числа чудотворних святинь. Урочистості відбулися недалеко від Почаївського монастиря, а в період з 1773 до 1775 року на честь цієї події було збудовано капелу в стилі пізнього бароко.

Храм виконаний у формі ротонди з прямокутним притвором, він однокупольний і прикрашений ліпниною.

Поруч із церквою розташований чинний історичний монастирський цвинтар кінця XVIII-XX століть.

Нагадаємо, ще 2023 року розпочався процес повернення Почаївської лаври державі, оскільки термін угоди про оренду з УПЦ МП завершився.