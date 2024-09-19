СБУ в Харькове разоблачила российского агента, который корректировал удары по городу и позициям ВСУ

Злоумышленником оказался 42-летний безработный местный житель, которого дистанционно завербовали через его прокремлевские сообщения в Telegram-каналах. Контакт с ним наладил сотрудник российского ГРУ, предложив сотрудничество.

Агент регулярно обходил районы Харькова, фиксируя расположение украинских военных и отправлял координаты через Google Maps своему куратору.

СБУ обнаружила агента на начальном этапе его деятельности, что позволило вовремя защитить позиции ВСУ. Во время обысков у него изъяли телефон, который он использовал для фотографирования военных объектов.

Злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.