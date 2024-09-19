СБУ в Харькове разоблачила российского агента, который корректировал удары по городу и позициям ВСУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, который корректировал ракетно-бомбовые удары по городу и прилегающим территориям. Приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских военных на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленником оказался 42-летний безработный местный житель, которого дистанционно завербовали через его прокремлевские сообщения в Telegram-каналах. Контакт с ним наладил сотрудник российского ГРУ, предложив сотрудничество.
Агент регулярно обходил районы Харькова, фиксируя расположение украинских военных и отправлял координаты через Google Maps своему куратору.
СБУ обнаружила агента на начальном этапе его деятельности, что позволило вовремя защитить позиции ВСУ. Во время обысков у него изъяли телефон, который он использовал для фотографирования военных объектов.
Злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.
Кроме того, в Харькове будут судить "блогера" за изготовление и распространение материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины.
На днях в Одессе задержала бухгалтер завода, которая приводила ракеты России на город.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.