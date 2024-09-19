СБУ у Харкові виявила російського агента, який коригував удари по місту та позиціям ЗСУ

Раніше СБУ затримала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.

Крім того, у Харкові судитимуть "блогера" за виготовлення та розповсюдження матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Днями в Одесі затримала бухгалтерку заводу, яка наводила ракети Росії на місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.