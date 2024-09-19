СБУ у Харкові виявила російського агента, який коригував удари по місту та позиціям ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях. Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військових на Харківському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зловмисником виявився 42-річний безробітний місцевий житель, якого дистанційно завербували через його прокремлівські дописи у Telegram-каналах. Контакт із ним налагодив співробітник російського ГРУ, запропонувавши співпрацю.
Агент регулярно обходив райони Харкова, фіксуючи розташування українських військових і надсилав координати через Google Maps своєму куратору.
СБУ виявила агента на початковому етапі його діяльності, що дозволило вчасно захистити позиції ЗСУ. Під час обшуків у нього вилучили телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів.
Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Раніше СБУ затримала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.
Крім того, у Харкові судитимуть "блогера" за виготовлення та розповсюдження матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.
Днями в Одесі затримала бухгалтерку заводу, яка наводила ракети Росії на місто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.