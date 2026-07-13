СБС ударили по 15 российским судам и 9 энергоузлам (видео)

"15 судов за ночь. 105 судов за 8 суток отработано Птицами СБС.

Операция "МоЛоЧКа" будет продолжаться до занесения теневого флота России в Красную книгу Азовского моря. Сейчас - 105 желтых и красных карточек, четвертьфиналы проведены…", - заявил "Мадяр".

По его словам, минувшей ночью Силы беспилотных систем поразили:

семь танкеров,

пять сухогрузов,

один паром,

два буксира.

Также командующий СБС уточнил, что в период 6-13 июля под удары его бойцов попали уже 105 вражеских плавсредств.

"Перевалочная инфраструктура полуострова получает жало каждую ночь, движение проливом остановлено, выгрузка ограничена до минимума", - подчеркнул "Мадяр".

Также он объявил новые результаты операции "Крымский рубильник off". Как оказалось, в течение 12-13 июля в Крыму и остальных оккупированных территориях поражено 9 энергоузлов-подстанций разной мощности.

Более того, атакован стратегический Пункт перетока электричества энергомоста Кубань-Крым из РФ "Крым". Это произошло второй раз за 48 часов.

"Поражены 4 элемента ПВО. Уничтожена пусковая установка С-400 "Триумф", ЗРК "Тор" и 2 комплекса РЛС", - добавил "Мадяр".

Также за прошедшие сутки бойцы СБС в тактической глубине всего фронта поразили 1725 уникальных целей врага.