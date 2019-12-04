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Збірна України дізналася свій посів при жеребкуванні Ліги націй-2020/21

Новини » Спорт     04.12.2019 - 21:02
Збірна України дізналася свій посів при жеребкуванні Ліги націй-2020/21
Фото: трофей Ліги націй (uefa.com)

УЄФА затвердив процедуру церемонії

На засіданні Виконавчого комітету УЄФА було затверджено процедуру жеребкування Ліги націй сезону 2020/21, згідно з якою збірна України потрапила до третього кошика. Про це повідомляється на сайті організації.

Команда "синьо-жовтих" отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого. Всього 55 національних команд Європи зіграють в чотирьох лігах, в залежності від виступів в Лізі націй-2018/19. У лігах A, B і C чотири кошики по 4 команди, в лізі D два кошики - по 4 і 3 команди.

Сама церемонія жеребкування відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року о 19:00 за київським часом.

Посів учасників Ліги А

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія
Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія
Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція
Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія

Посів учасників Ліги В

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія
Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія
Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія
Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія

Посів учасників Ліги С

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія
Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр
Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург
Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Посів учасників Ліги D

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн
Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Нагадаємо, що першим переможцем Ліги Націй стала збірна Португалії.

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