Збірна Франції зазнає труднощів з пошуком суперника по спарингу

Фото: гравці збірної Франції на тренуванні (twitter.com/equipedefrance)

Від зустрічі з чинними чемпіонами світу вже відмовилися Бельгія

Збірна Франції зіткнулася з проблемами під час пошуку суперника для товариського матчу в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє L'Equipe.

Від зустрічі з чинними чемпіонами світу вже відмовилися відразу кілька національних команд. Однією з них стала Бельгія, з якої у французів мав відбутися матч в березні наступного року. Рішення про скасування зустрічі прийняв особисто головний тренер команди Роберто Мартінес. Головною причиною є можлива поразка, у результаті чого Бельгія втратить перший рядок рейтингу ФІФА.

Раніше поки лише попередні домовленості були узгоджені про проведення спарингу зі збірною України. Поєдинок запланований на 27 березня 2020 року.

За підсумками жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року збірна України потрапила у квартет C, де також зіграють збірні Нідерландів та Австрії. Четверта команда визначиться навесні за підсумками стикових ігор. Це буде Румунія, Косово, Білорусь, Грузія чи Північна Македонія.

Франція потрапила в так звану "групу смерті", де зіграє зі збірними Португалії, Німеччини та переможцем стикових матчів (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія).

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.