Збірна України закріпилася у топ-25 рейтингу ФІФА

Збірна України закріпилася і продовжує утримувати місце в топ-25 світового рейтингу національних команд Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

У вересневому рейтингу 2019 року, після матчу в рамках кваліфікації Євро-2020 із Литвою (3:0) та товариського поєдинку проти Нігерії (2:2), підопічні Андрія Шевченка, як і в попередньому реєстрі, перебувають на 25 місці.

Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія - п'яте, Сербія - 35, Люксембург - 93 та Литва - 131.

Перший рядок зберегла за собою збірна Бельгії, другою йде команда Франції, третю позицію займає Бразилія, далі - Англія.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації.

Після п'яти турів відбору Євро-2020 "синьо-жовті" очолюють групу з 13 очками в активі. Команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Португалією (0:0), розгромила Сербію (5:0) і Литву (3:0), а також двічі перемогла Люксембург (2:1, 1:0).

Дві національні збірні вже втратили шанси обігнати команду України у відбірковому турнірі на Євро-2020.