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Збірна України вирвала нічию у товариському матчі проти Нігерії

Новини » Спорт    10.09.2019 - 23:27
Збірна України вирвала нічию у товариському матчі проти Нігерії

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Збірна України змогла відігратися і звести до нічиєї товариський матч проти національної команди Нігерії. Поєдинок на "Дніпро-Арені", де "синьо-жовті" не грали 10 років, завершився з рахунком 2:2.

Нігерійці відкрили рахунок вже на 4 хвилині, коли Арібо після передачі Алекса Івобі розстріляв ворота Андрія Луніна. За півгодини Караваєв сфолив проти Калу у власному штрафному і арбітр призначив пенальті, який точно реалізував Віктор Осімхен.

Вже наприкінці матчу збірна України змогла зрівняти рахунок. На 78 хвилині Зінченко забив з передачі Караваєва, а через хвилину Яремчук допоміг команді уникнути поразки.

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