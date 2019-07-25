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Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА

Новини » Спорт    25.07.2019 - 12:15
Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Андрія Шевченка втратила одну позицію

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) 25 липня оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому команда України зберегла своє місце в топ-25. Про це повідомляється на сайті організації.

У липневому рейтингу 2019 року підопічні Андрія Шевченка перебувають на 25 місці. У порівнянні з попереднім рейтингом, який було опубліковано 14 червня, команда втратила одну позицію. 

Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія - шосте, Сербія - 35, Люксембург - 91 та Литва - 130.

Перший рядок зберегла за собою збірна Бельгії, другий йде команда Бразилії. Далі Франція, Англія і Уругвай.

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