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Збірна Франції проведе спаринг з Україною на головному стадіоні країни

Новини » Спорт     18.12.2019 - 12:14
Збірна Франції проведе спаринг з Україною на головному стадіоні країни
Фото: стадіон "Стад де Франс" (stadefrance.com)

Матч пройде 27 березня

Французька футбольна федерація офіційно повідомила, що товариська зустріч між збірними Франції та України, запланована на 27 березня 2020 року, відбудеться в Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс". Про це інформує Українська асоціація футболу (УАФ).

Саме ця арена вважається головним стадіоном Франції, і саме на ній "синьо-жовті" вже чотири рази зустрічалися із чинними нині чемпіонами світу.

Загалом ця зустріч стане десятою в історії протистояння команд. П'ять разів перемагали французи, тричі ігри закінчувалися внічию, і лише одного разу українці взяли гору.

Збірна Франції проведе спаринг з Україною на головному стадіоні країни

Інфографіка ffu.ua

Нагадаємо, збірна України запланувала три товариські зустрічі безпосередньо перед чемпіонатом Європи з футболу 2020 року. "Синьо-жовті" 31 березня проведуть виїзний поєдинок з Польщею. 26 травня українська команда може зустрітися вдома з Кіпром.

Ще два товариські поєдинки мають відбутися 2 і 7 червня. На даний момент ведуться переговори з можливими суперниками.

За підсумками жеребкування групового етапу Євро-2020 збірна України потрапила у квартет C, де також зіграють збірні Нідерландів та Австрії. Четверта команда визначиться навесні за підсумками стикових ігор. Це буде Румунія, Косово, Білорусь, Грузія чи Північна Македонія.

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