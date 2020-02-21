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У збірної України найнасиченіший графік спарингів перед Євро-2020

Новини » Спорт     21.02.2020 - 10:48
У збірної України найнасиченіший графік спарингів перед Євро-2020
Фото пресслужби УАФ

В планах підопічних Андрія Шевченка - п'ять зустрічей

У збірної України найнасиченіший графік товариських матчів перед чемпіонатом Європи з футболу 2020 року серед усіх учасників турніру. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Згідно з офіційною інформацією УЄФА, в планах підопічних Андрія Шевченка значиться відразу п'ять зустрічей. Більше поки не запланував жоден з учасників Євро-2020.

У збірної України найнасиченіший графік спарингів перед Євро-2020

Інфографіка ffu.ua

Варто зауважити, що у деяких команд список спарингів ще буде коригуватися.

Матчі чемпіонату Європи з футболу відбуватимуться 12 червня - 12 липень 2020 року. Першим суперником підопічних Андрія Шевченка стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні "Йоханн Кройфф Арена".

Потім збірна України зустрінеться з Австрією і переможцем плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Нагадаємо, національна команда Нідерландів назвала чотири спаринг-партнери в рамках підготовки до Євро 2020 року.

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