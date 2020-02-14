УАФ затвердила міста для товариських матчів збірної України перед Євро-2020

Український тур збірної стартує наприкінці травня матчем проти Кіпру

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) визначив Харків, Київ та Львів містами, які приймуть три товариські матчі збірної України перед стартом на Євро-2020. Про це інформує пресслужба організації.

Отже, "синьо-жовта" команда 26 травня в Харкові на ОСК "Металіст" зіграє з Кіпром, 2 червня в Києві на НСК "Олімпійський" - з Північною Ірландією та 7 червня у Львові на стадіоні "Арена Львів" - з Ізраїлем.

В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України проведе ще дві товариські зустрічі в березні. 27 числа команда зіграє проти чинних чемпіонів світу французів на стадіоні "Стад де Франс" в Сен-Дені (початок матчу - о 22:00 за Києвом), а 31 березня в Хожуві на Сілезькому стадіоні (початок - о 21:45 за київським часом) команда Андрія Шевченка зустрінеться з Польщею.

Матчі чемпіонату Європи з футболу будуть відбудеться 12 червня - 12 липень 2020 року. Першим суперником підопічних Андрія Шевченка стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні "Йоханн Кройфф Арена".

Потім збірна України зустрінеться з Австрією і переможцем плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).