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Футбольний матч Польща-Україна пройде без глядачів, - УАФ

Новини » Спорт     10.03.2020 - 20:48
Футбольний матч Польща-Україна пройде без глядачів, - УАФ
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Матч пройде при порожніх трибунах через заборону польського уряду на проведення масових заходів за коронавіруса

Товариський футбольний поєдинок між збірними Польщі та України офіційно пройде без глядачів з-за поширення коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Як зазначили в УАФ, футбольний поєдинок пройде при порожніх трибунах у зв'язку з рішенням про скасування всіх масових заходів у Польщі, яке прийняв польський уряд.

"Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві (Польща - ред.), який запланований на 31 березня поточного року (початок - 20.45 за місцевим часом), відбудеться при порожніх трибунах", - йдеться в повідомленні.

Тим, хто придбав квитки на цей матч, будуть повернуті гроші.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між німецьким "Вольфсбургом" і донецьким "Шахтарем" пройде без глядачів з-за коронавіруса. Матч повинен відбутися в Німеччині 12 березня.

Також повідомлялося, що 9 березня в Італії ввели обмежувальні заходи на всій території країни через коронавіруса. Зокрема, були скасовані всі футбольні матчі до 3 квітня.

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