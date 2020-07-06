Призначено нову дату перенесеного матчу збірних України і Польщі

Фото: збірна України (facebook.com/uafukraine)

Товариська зустріч не відбулась через пандемію коронавірусу

Збірна України 11 листопада проведе перенесений товариський матч з командою Польщі. Контрольний поєдинок пройде в польському місті Хожуві на Сілезькому стадіоні.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Зустріч розпочнеться о 20.45 за місцевим часом (о 21.45 за київським).

Товариський матч між Україною та Польщею був запланований на 31 березня в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2020 року, але через пандемію коронавірусу зустріч відклали.

Додамо, що за кілька днів після зустрічі із Польщею (14 та 17 листопада) збірна України проведе два виїзні матчі в рамках Ліги націй - проти команд Німеччини та Швейцарії відповідно.

Нагадаємо, раніше збірна України дізналася оновлений календар матчів у Лізі націй.

Крім того, став відомий список українських міст, в яких національна команда проведе домашні ігри в турнірі.

Також команда Андрія Шевченка отримала новий графік матчів на Євро-2020, який через поширення коронавірусної інфекції був перенесений на рік.

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Автор: Вера Олейник