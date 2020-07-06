ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначено нову дату перенесеного матчу збірних України і Польщі

Новини » Спорт     06.07.2020 - 19:52
Призначено нову дату перенесеного матчу збірних України і Польщі
Фото: збірна України (facebook.com/uafukraine)

Товариська зустріч не відбулась через пандемію коронавірусу

Збірна України 11 листопада проведе перенесений товариський матч з командою Польщі. Контрольний поєдинок пройде в польському місті Хожуві на Сілезькому стадіоні.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Зустріч розпочнеться о 20.45 за місцевим часом (о 21.45 за київським).

Товариський матч між Україною та Польщею був запланований на 31 березня в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2020 року, але через пандемію коронавірусу зустріч відклали.

Додамо, що за кілька днів після зустрічі із Польщею (14 та 17 листопада) збірна України проведе два виїзні матчі в рамках Ліги націй - проти команд Німеччини та Швейцарії відповідно.

Нагадаємо, раніше збірна України дізналася оновлений календар матчів у Лізі націй.

Крім того, став відомий список українських міст, в яких національна команда проведе домашні ігри в турнірі.

Також команда Андрія Шевченка отримала новий графік матчів на Євро-2020, який через поширення коронавірусної інфекції був перенесений на рік.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Збірна УкраїниПольшаФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся