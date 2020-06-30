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Збірна України дізналася оновлений календар матчів в Лізі націй

Новини » Спорт     30.06.2020 - 15:16
Збірна України дізналася оновлений календар матчів в Лізі націй
Фото: гравці збірної України (uaf.ua)

Перший матч команда Шевченка зіграє удома 3 вересня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував оновлений календар матчів групового етапу Ліги націй-2020/21 за участю збірної України. Зміни відбулися в термінах останніх двох турів через те, що в цей період запланували дати для плей-офф Євро-2020 та товариських зустрічей.

Про це повідомляється на сайті організації.

Підопічні Андрія Шевченка у наступному розіграші турніру зіграють у групі А4, куди з ними потрапили команди Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Ліга націй почнеться для "синьо-жовтих" домашнім матчем 3 вересня.

Календар матчів збірної України в групі Ліги націй

1 тур
03.09.2020 Україна - Швейцарія
2 тур
06.09.2020 Іспанія - Україна
3 тур
10.10.2020 Україна - Німеччина
4 тур
13.10.2020 Україна - Іспанія
5 тур
14.11.2020 Німеччина - Україна
6 тур
17.11.2020 Швейцарія - Україна

Усі поєдинки розпочинатимуться о 21:45 за київським часом.

Раніше збірна України дізналася графік матчів на Євро-2020, який через пандемію коронавірусу був перенесений на рік.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Збірна УкраїниЛіга націй
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