Збірна України дізналася оновлений календар матчів в Лізі націй

Перший матч команда Шевченка зіграє удома 3 вересня
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував оновлений календар матчів групового етапу Ліги націй-2020/21 за участю збірної України. Зміни відбулися в термінах останніх двох турів через те, що в цей період запланували дати для плей-офф Євро-2020 та товариських зустрічей.
Про це повідомляється на сайті організації.
Підопічні Андрія Шевченка у наступному розіграші турніру зіграють у групі А4, куди з ними потрапили команди Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Ліга націй почнеться для "синьо-жовтих" домашнім матчем 3 вересня.
Календар матчів збірної України в групі Ліги націй
1 тур
03.09.2020 Україна - Швейцарія
2 тур
06.09.2020 Іспанія - Україна
3 тур
10.10.2020 Україна - Німеччина
4 тур
13.10.2020 Україна - Іспанія
5 тур
14.11.2020 Німеччина - Україна
6 тур
17.11.2020 Швейцарія - Україна
Усі поєдинки розпочинатимуться о 21:45 за київським часом.
Раніше збірна України дізналася графік матчів на Євро-2020, який через пандемію коронавірусу був перенесений на рік.
УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.
Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.
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Автор: Вера Олейник