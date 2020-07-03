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Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у двох містах

Новини » Спорт     03.07.2020 - 08:29
Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у двох містах
Фото: НСК "Олімпійський" (facebook.com/uafukraine)

На "Олімпійському" і "Арені Львів"

Визначено місця проведення домашніх матчів національної збірної України у групі Ліги націй УЄФА-2020/2021. Поєдинки "синьо-жовтих" візьмуть стадіони "Арена Львів" (Львів) та Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (Київ).

Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Команда Андрія Шевченка стартує в турнірі 3 вересня матчем зі Швейцарією у Львові. Потім 10 жовтня збірна прийме Німеччину в Києві, 13 жовтня Україна зіграє з Іспанією також на "Олімпійському". Всі поєдинки будуть починатися о 21:45 за київським часом.

Для всіх трьох домашніх матчів збірної України резервним стадіоном є ОСК "Металіст" в Харкові.

Раніше УЄФА опублікував оновлений календар матчів другого розіграшу Ліги націй.

У першому історії розіграші турніру Україна посіла перше місце в групі зі Словаччиною та Чехією.

Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.

Однак ця перемога не гарантувала збірній вихід на Євро-2020.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Збірна УкраїниЛьвівНСК ОлимпийскийЛіга націй
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