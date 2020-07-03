Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у двох містах

На "Олімпійському" і "Арені Львів"
Визначено місця проведення домашніх матчів національної збірної України у групі Ліги націй УЄФА-2020/2021. Поєдинки "синьо-жовтих" візьмуть стадіони "Арена Львів" (Львів) та Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (Київ).
Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.
Команда Андрія Шевченка стартує в турнірі 3 вересня матчем зі Швейцарією у Львові. Потім 10 жовтня збірна прийме Німеччину в Києві, 13 жовтня Україна зіграє з Іспанією також на "Олімпійському". Всі поєдинки будуть починатися о 21:45 за київським часом.
Для всіх трьох домашніх матчів збірної України резервним стадіоном є ОСК "Металіст" в Харкові.
Раніше УЄФА опублікував оновлений календар матчів другого розіграшу Ліги націй.
У першому історії розіграші турніру Україна посіла перше місце в групі зі Словаччиною та Чехією.
Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.
Однак ця перемога не гарантувала збірній вихід на Євро-2020.
УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.
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Автор: Вера Олейник