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WADA дало РФ три тижні на пояснення даних про допінгові порушення

Новини » Спорт    22.09.2019 - 19:53
WADA дало РФ три тижні на пояснення даних про допінгові порушення

Збірну Росії можуть відсторонити від участі в Олімпіаді 2020 року

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) дало РФ три тижні на те, щоб дати пояснення щодо ситуації з зміною даних московській антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє данське видання Sports Press.

Видання посилається на директора Anti Doping Denmark Майкла Аска, який також є головою Інституту національних антидопінгових агентств (iNADO). iNADO є частиною WADA, і завданням організації є просвітницька, розслідувальна та інші види діяльності, спрямовані на боротьбу з допінгом.

За словами Аска, минулої п'ятниці WADA проінформував його, що агентство розпочало процес, за яким російська сторона протягом трьох тижнів повинна надати пояснення про неточності в даних про пробах спортсменів.

Він також заявив, що якщо вина буде доведена, то "WADA повинно знову усунути РУСАДА".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 в Токіо у зв'язку з підозрами Московської антидопінгової лабораторії до підробки даних. Раніше вже з'являлася інформація, що Росію можуть відсторонити від Олімпіади 2020 року, яка пройде в Токіо, у зв'язку з ситуацією навколо звинувачень стрибуна у висоту Данила Лисенко в дачі неправдивих свідчень у справі про пропуск допінг-тестів. Він надав підроблені документи, згідно з якими пропустив тести з-за хвороби.

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