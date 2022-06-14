Збиття ракети над Львівською областю: відомо про постраждалих, серед них дитина

"Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню. Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина", - пише Козицький.

За його словами, стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.

"Запускали ракету з південно-східного напрямку", - додає голова ОВА.

Запуски ракет по Україні

Нагадаємо, сьогодні під час повітряних тривоги, яка лунала майже по всій Україні, було збито російські ракети одразу у чотирьох областях України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Як допускають в МВС, частина ракет могла бути випущена ворогом з території окупованого Криму.

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